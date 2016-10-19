В ЕС знали о махинациях с выбросами двигателей задолго до скандала с VW

В Брюсселе знали о манипуляциях автопроизводителей с показаниями выбросов вредных веществ задолго до дизельного скандала с немецкой Volkswagen. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на электронную переписку европейских чиновников.

Еще в 2012 году эксперт научно-исследовательского центра Еврокомиссии в Италии писал, что выбросы оксидов азота сильно возрастают при запуске двигателя автомобиля при температуре ниже 20 градусов Цельсия или выше 30 градусов. При этом марка автомобиля не уточнялась.

В письме говорилось о том, что двигатель был «оптимизирован» для прохождения необходимых тестов.

«Устройства снижения выбросов оксидов азота полностью активировались только в конкретных, узко заданных условиях», — говорилось в отчете.

В Еврокомиссии подтвердили изданию подлинность переписки, подчеркнув, что эксперты не выявили никаких махинаций: «узко заданные условия» — это тестовые условия, принятые в ЕС.