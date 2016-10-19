Самолет турецкого ФК экстренно сел в Венгрии

На официальной странице в Twitter турецкой футбольной команды Fenerbahce появилась информация об экстренной посадке самолета с футболистами в Венгрии.

Полет пришлось прервать из-за трещины на стекле кабины пилота, которая образовалась из-за столкновения с птицей. Сейчас ситуация не вызывает какой-либо обеспокоенности.

За спортсменами из Стамбула уже вылетел другой самолет.

Также сообщается, что 20 ноября Fenerbahce сыграет в Великобритании матч 3-го тура группового этапа лиги Европы с Manchester United.