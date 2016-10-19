19 октября 2016, 15:30
Самолет турецкого ФК экстренно сел в Венгрии
На официальной странице в Twitter турецкой футбольной команды Fenerbahce появилась информация об экстренной посадке самолета с футболистами в Венгрии.
Полет пришлось прервать из-за трещины на стекле кабины пилота, которая образовалась из-за столкновения с птицей. Сейчас ситуация не вызывает какой-либо обеспокоенности.
За спортсменами из Стамбула уже вылетел другой самолет.
Также сообщается, что 20 ноября Fenerbahce сыграет в Великобритании матч 3-го тура группового этапа лиги Европы с Manchester United.
Kafilemizi Manchester'a götüren uçağın camına kuş çarpması nedeniyle, uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Endişe verici bir durum yok. pic.twitter.com/tYhUWp2omJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 октября 2016 г.
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