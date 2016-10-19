Синоптики предсказали снег в Москве на следующей неделе

25 и 26 октября в Москве ожидается снег, сообщается на сайте Росгидромета.

С вероятностью 55% синоптики обещают в ночь на 25 октября снег при переменной облачности и температуре до -2 градусов. Снегопад в ночь на 26 октября ведомство предсказывает с вероятностью 74%.

Первый снег прошел в российской столице 13 октября при температуре +1 градус по Цельсию.

Синоптики предсказывают более холодную по сравнению с прошлым годом зиму.