После нападения рыбаков из КНДР на пограничников РФ возбуждены дела

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела по факту нападения рыбаков из КНДР на российских пограничников в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По итогам проведенной проверки следователи возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (Применение насилия в отношении представителя власти).

«В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий и ОРМ, направленных на установление конкретных личностей подозреваемых», — отметили в управлении СК.

Следствие начало проверку по факту нападения на рыбаков 16 октября. Инцидент произошел 14 октября в исключительной экономической зоне России во время осмотра судна российскими пограничниками. Была открыта стрельба, пострадали два пограничника, один корейский рыбак погиб.