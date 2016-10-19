Крупнейшим банкам предсказали снижение ставок по ипотеке

Вслед за Сбербанком, снизившим накануне на 0,5% ставки по ипотеке, последуют и другие крупные российские банки. Такое мнение выразила вице-президент ассоциации региональных банков «Россия» Алина Ветрова, передает ТАСС.

По ее словам, для 20 крупнейших банков страны Сбербанк является ориентиром, с которым конкурируют за клиентскую базу.

«И они, действительно, будут подтягиваться за ним. Так же, как происходит на всех рынках банковских услуг», — отметила эксперт.