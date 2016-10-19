МИД Франции анонсировал попытку надавить на Киев в «нормандской четверке»

На предстоящей встрече «нормандской четверки» в Берлине участники саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и российский лидер Владимир Путин — постараются добиться от Киева выполнения обязательств по минским соглашениям, передает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на главу французского внешнеполитического ведомства Жан-Марка Эро.

По его словам, собеседники президента Украины Петра Порошенко потребуют от него «детальных обязательств по статусу Донбасса и календарю проведения выборов» на востоке страны. Кроме того, как утверждает Жан-Марк Эро, Олланд и Меркель намерены обязать Москву и Киев достичь прогресса в разведении сил на линии разграничения в зоне конфликта — причем потребуют от обеих сторон «засвидетельствовать искренность» в этих намерениях.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель уже призналась, что от предстоящей встречи «нормандской четверки» не стоит «ждать какого-то чуда»: она будет посвящена подведению итогов процесса реализации минских соглашений и обмену мнениями по урегулированию украинского кризиса.