Росимущество продаст Gelandewagen Шамсуарова через месяц

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) пока не собирается выставлять на торги Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, конфискованный по решению суда. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила начальник управления имущества со специальными режимами обращения агентства Марина Ивановская.

Она сообщила, что автомобиль пока принят на хранение, но обязательно будет продан, так как возможность безвозмездной передачи на баланс какого-либо предприятия конфискованного имущества законодательством не предусмотрена.

«На сегодняшний день реализация конфискованного имущества временно не осуществляется. Продажа будет возобновлена после утверждения «Порядка реализации конфискованного имущества». Проект документа внесён в аппарат правительства РФ», — заявила она.

Сначала будут проведены санитарно-гигиеническая, экологическая, товароведческая и иные экспертизы, и организована рыночная оценка внедорожника. На это потребуется приблизительно месяц.

17 октября Гагаринский районный суд Москвы приговорил Руслана Шамсуарова — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова — к обязательным работам после гонок на «Гелендвагене» с полицией.

Автомобиль Шамсуарова был изъят в пользу государства.