Google опротестовал решение суда по иску ФАС

Корпорация Google подала кассационную жалобу на решение московского арбитража по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляция была подана 18 октября.

В августе Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал справедливость действий ФАС, выставившей Google штраф в размере 438 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением в операционной системе Android.

ФАС обязывал американскую корпорацию отказаться от предустановленного поиска Google в мобильных устройствах на базе Android, а также от других предустановленных приложений.

В конце сентября владельцы смартфонов на базе Android начали получать уведомления от Google о возможности деактивировать предустановленные приложения. Тем самым, компания начала выполнять требования ФАС.