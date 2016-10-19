Горбачев и Буш-старший призвали исправить ошибки США и России

Экс-президент СССР Михаил Горбачев и бывший президент США Джордж Буш-старший при участии экс-госсекретаря США Джорджа Бейкера обсудили по телефону российско-американские отношения. Об этом «Интерфаксу» рассказал сам Горбачев.

Разговор состоялся по инициативе Бейкера. Собеседники согласились, что международная остановка «вызывает тревогу» и пришли к выводу, что необходимо объединить усилия для того, «чтобы помочь двум странам выйти из того сложного положения, в котором находятся сейчас их отношения».

«Надо помнить, что мы вышли из состояния холодной войны. Надо принять все усилия для того, чтобы отношения между США и Россией наладились», — цитирует агентство Горбачева.

Участники переговоров договорились продолжить телефонные переговоры.

10 октября Михаил Горбачев в интервью высказался за возобновление диалога между американскими и российскими властями, отметив, что его прекращение было самой большой ошибкой, и страны «подошли к опасной черте».

Он также призвал стороны ее исправить.