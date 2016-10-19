19 октября 2016, 16:30
Уральские должники отработают штрафы рытьем могил на кладбище
В городе Ревда Свердловской области должников по административным штрафам обязали копать могилы и облагораживать местное кладбище, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
На сайте ФССП сообщается, что 21 должник отработает на кладбище 1820 часов. Они будут расчищать дорожки, убирать мусор, красить ограды и рыть могилы каждый рабочий день в течение нескольких часов в свободное от основной работы время.
Известно, что уже восемь должников отработали назначенное им количество часов.
Работать на погост отправляют должников по алиментам и лишенных прав водителей, снова севших за руль.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое