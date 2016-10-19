Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 октября 2016, среда, 09:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
19 октября 2016, 08:34
браконьерство суды Хабаровский край

В Хабаровске осужден перевозивщий в гробу икру мужчина

Порт Корсаков
Порт Корсаков
Фото: kmtp.ru

Суд Хабаровского края признал виновным в браконьерстве 33-летнего мужчину, который перевозил икру осетровых рыб в гробу. Он получил три года условно, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следствие установило, что осужденный в составе организованной преступной группы с августа по октябрь 2015 года незаконно ловил осетровых рыб в Амурском лимане около поселка Оремиф.

«С целью конспирации они поместили контейнеры с деликатесом, общий вес которого составлял порядка 500 килограммов, в гроб и в автобусе ритуальной службы повезли в краевой центр. 26 октября 2015 года злоумышленники вместе с нелегальным грузом были задержаны на трассе сотрудниками ДПС», — рассказал старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Илья Гудков.

Уголовные дела в отношении других участников преступной группы в настоящее время рассматриваются в суде.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Курильские острова
СМИ узнали о возможном отказе Японии от Шикотана и Хабомаи
У здания администрации президента
В администрации президента пройдет реорганизация
Представитель МИД Мария Захарова
Захарова сообщила об ожидании реакции США на удар по Хассаджеку
Жан-Марк Эро
МИД Франции анонсировал попытку надавить на Киев в «нормандской четверке»
ФБР
Чешская полиция задержала россиянина по запросу ФБР
Архив новостей

Самое читаемое

Алишер Усманов
Алишер Усманов перестал быть российским налогоплательщиком
Моторола
В ДНР объявили трехдневный траур по Мотороле
Оливер Стоун
Оливер Стоун назвал блокировку счетов RT началом войны
МКС
НАСА отказалось продлевать контракт с РФ на доставку космонавтов на МКС
Проект моста через Керченский пролив
В США попросили пересмотреть санкции против фирмы-эксперта по Керченскому мосту
08:55 Статую полуобнаженной Клинтон опрокинула сотрудница музея
08:34 В Хабаровске осужден перевозивщий в гробу икру мужчина
08:23 В администрации президента пройдет реорганизация
08:08 Захарова сообщила об ожидании реакции США на удар по Хассаджеку
01:10 Минобороны РФ засекло авиацию Бельгии у разбомбленного сирийского города

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Симонов
Михаил Симонов
19 октября 1929 года родился конструктор Михаил Симонов
00:59 МИД Франции анонсировал попытку надавить на Киев в «нормандской четверке»
00:46 Чешская полиция задержала россиянина по запросу ФБР
00:39 СМИ узнали о возможном отказе Японии от Шикотана и Хабомаи
00:32 Производители электронных сигарет предсказали рост числа подделок
00:24 Путин обсудил с Эрдоганом Ирак, Сирию и сотрудничество
18.10 23:58 Зампред Сбербанка предупредил о новом способе вскрытия банкоматов
18.10 23:51 Шторм приостановил строительство Керченского моста
18.10 23:23 Путин поддержал иракские власти в стремлении отбить Мосул
18.10 23:06 Всемирный банк гарантировал Киеву 500 млн долларов на импорт газа
18.10 22:53 WikiLeaks выложил очередную порцию писем главы штаба Клинтон
18.10 22:19 В окружении Олланда рассказали о его планах встретиться с Путиным
18.10 22:06 Саудовского принца казнили за убийство друга
18.10 21:48 По делу об убийстве Моторолы задержали двух человек
18.10 21:28 Минспорта вынесло решение об участии детей в чеченских боях ММА
18.10 21:24 Грабитель захватил заложников в брюссельском супермаркете
18.10 21:06 Обама назвал российскую армию самой сильной после американской
18.10 20:51 WikiLeaks сообщил о вхождении Гейтса и Кука в список кандидатов в вице-президенты США
18.10 20:39 Хеллоуин и День всех святых стали выходными в Закарпатье
18.10 20:27 Обама обвинил Трампа в копировании поведения Путина
18.10 20:04 Украина решила сменить импорт газа на экспорт
18.10 20:02 Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах за «лысые» покрышки
18.10 19:43 СМИ сообщили о встрече Вексельберга с Бастрыкиным по делу «Реновы»
18.10 19:30 Маркин получил из рук Бастрыкина медаль «За заслуги»
18.10 19:21 ЮНЕСКО потребовала отчет об установке памятника князю Владимиру
18.10 19:06 Российского штангиста лишили серебряной медали Олимпиады-2012
18.10 19:02 В Польше рассказали о беседе Путина и Туска в день смерти Качиньского
18.10 18:43 Спикер ПАСЕ в письме Володину выразил надежду на возвращение России
18.10 18:39 Два лазерных луча исследуют микрокристаллы белков
18.10 18:23 Патриарх Кирилл встретился в Лондоне с английской королевой
18.10 17:45 Египет официально попросил Россию поставить вертолеты для «Мистралей»
18.10 17:26 Путин назвал свободу ведения бизнеса лучшим ответом на санкции
18.10 17:25 Найдена византийская фармацевтическая фабрика VII века
18.10 17:23 Православные активисты Омска добились отмены рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»
18.10 17:14 В Москве назвали условие переговоров с Киевом по долгу
18.10 16:59 Экспертиза «Полит.ру»: В закрытии счетов RT в британском банке нет ничего необычного
18.10 16:59 Читатели «Полит.ру» предложили защитить сказку от авторов глупых инициатив
18.10 16:56 Меркель не исключила введение санкций против России из-за Сирии
18.10 16:34 МИД РФ допустил ответные меры на закрытие счетов RT в Великобритании
18.10 16:31 Банк России рассказал о возможности появления в обращении пластиковых купюр
18.10 16:09 В интернет попало видео с погибшим Моторолой
18.10 15:45 Глазьев рассказал о растущем риске девальвационного шока в России
18.10 15:27 В Кремле допустили отдельную встречу Путина и Порошенко в Берлине
18.10 15:10 Минтруд предложил отказаться от индексации маткапитала до 2020 года
18.10 14:59 В Самаре две машины провалились в яму с кипятком
18.10 14:55 Эксперт Аркадий Дубнов: РФ может восстановить честь своей дипоматии при повторном голосовании в ЮНЕСКО по Иерусалиму
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.