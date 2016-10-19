В Хабаровске осужден перевозивщий в гробу икру мужчина

Суд Хабаровского края признал виновным в браконьерстве 33-летнего мужчину, который перевозил икру осетровых рыб в гробу. Он получил три года условно, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следствие установило, что осужденный в составе организованной преступной группы с августа по октябрь 2015 года незаконно ловил осетровых рыб в Амурском лимане около поселка Оремиф.

«С целью конспирации они поместили контейнеры с деликатесом, общий вес которого составлял порядка 500 килограммов, в гроб и в автобусе ритуальной службы повезли в краевой центр. 26 октября 2015 года злоумышленники вместе с нелегальным грузом были задержаны на трассе сотрудниками ДПС», — рассказал старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Илья Гудков.

Уголовные дела в отношении других участников преступной группы в настоящее время рассматриваются в суде.