Самолет долетел из Мюнхена в Москву с прожженным молнией фюзеляжем

Пассажирский авиалайнер поразила молния после вылета из Мюнхена в Москву. На носовой часть фюзеляжа осталось отверстие. Несмотря на повреждение, самолет долетел до места назначения, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После вылета из Мюнхена командир воздушного судна доложил о поражении самолета А320 статическим электричеством. Экипажу удалось благополучно добраться до Москвы и посадить самолет в Шереметьево», — рассказал источник, подчеркнув, что никто не пострадал.

По прибытию в аэропорт техниками было обнаружено сквозное отверстие в носовой части самолета ниже лобового стекла кабины пилотов.

«Молния буквально прожгла фюзеляж, было принято решение отстранить самолет от полетов», — добавил источник.