19 октября 2016, 12:09
Самолет долетел из Мюнхена в Москву с прожженным молнией фюзеляжем
Пассажирский авиалайнер поразила молния после вылета из Мюнхена в Москву. На носовой часть фюзеляжа осталось отверстие. Несмотря на повреждение, самолет долетел до места назначения, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«После вылета из Мюнхена командир воздушного судна доложил о поражении самолета А320 статическим электричеством. Экипажу удалось благополучно добраться до Москвы и посадить самолет в Шереметьево», — рассказал источник, подчеркнув, что никто не пострадал.
По прибытию в аэропорт техниками было обнаружено сквозное отверстие в носовой части самолета ниже лобового стекла кабины пилотов.
«Молния буквально прожгла фюзеляж, было принято решение отстранить самолет от полетов», — добавил источник.
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