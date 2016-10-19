Минобороны припомнило западной коалиции ее промахи в ударах по Сирии

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолеты международной антитеррористической коалиции регулярно совершают ошибки с выбором целей на территории Сирии, передает «Интерфакс».

Именно такая история, по мнению Конашенкова, произошла с самолетами F-16 ВВС Королевства Бельгии, которые подвергли бомбардировке курдскую деревню Хассанджек. «Для стран международной коалиции, куда входит и Королевство Бельгии, подобные ошибки целеуказания вовсе не являются чем-то невозможным и происходят, к сожалению, уже регулярно», — констатировал представитель Минобороны РФ.

По его словам, из-за этого военная авиация стран коалиции наносит удары по свадьбам и похоронным процессиям, госпиталям и полицейским участкам, гуманитарным конвоям и сирийским войскам, которые ведут «бой с террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») под Дейр эз-Зором».

Конашенков отметил, что в сложившейся ситуации трудно не согласиться со словами главы министерства обороны Бельгии, который заявил о необходимости избегать в Сирии «побочного ущерба» и исключать любые сомнения о связи выбираемой цели с террористами.

Напомним, ранее с подачи Минобороны РФ стало известно о том, что в ночь бомбардировки сирийского села Хассанджек, жертвами которой стали шесть мирных жителей, в том районе находились два F-16 ВВС Королевства Бельгии. Министр обороны Бельгии Стривен Вандепут опроверг эту информацию, а МИД страны впоследствии заявил о намерении потребовать у российской стороны объяснений.