Кремль сравнил сообщения СМИ о Курилах с «инъекциями»

Кремль назвал сочли «информационными инъекциями» данные японских СМИ о том, что Токио может признать часть Курильской гряды российской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Вы правильно это охарактеризовали как "информационные инъекции". Если вы обратили внимание, утром выходит публикация с "инъекцией", а до конца дня официальный Токио опровергает. Поэтому здесь комментировать нечего», — заявил он.

Японские СМИ сегодня утром сообщили, что Токио может признать российскими два из четырех Курильских островов, в частности, острова Шикотан и гряды Хабомаи, а также перенести переговоры о принадлежности более крупных островов Кунашир и Итуруп на «более позднее время». Однако МИД Японии опроверг эти данные.