19 октября 2016, 10:42
Мужчина на инвалидной коляске совершил самоподрыв в США
В американском штате Калифорния мужчина на инвалидной коляске подорвал себя в здании медицинского центра. Он погиб, других пострадавших нет, сообщает CBS.
Инцидент произошел в медицинском центре San Antonio в Окленде.
Очевидцы сообщили, что мужчина въехал в здание медучреждения на инвалидной коляске и в холле активировал взрывное устройство.
Полиция расследует инцидент как самоубийство.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое