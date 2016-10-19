Мужчина на инвалидной коляске совершил самоподрыв в США

В американском штате Калифорния мужчина на инвалидной коляске подорвал себя в здании медицинского центра. Он погиб, других пострадавших нет, сообщает CBS.

Инцидент произошел в медицинском центре San Antonio в Окленде.

Очевидцы сообщили, что мужчина въехал в здание медучреждения на инвалидной коляске и в холле активировал взрывное устройство.

Полиция расследует инцидент как самоубийство.