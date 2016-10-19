В Инвестторгбанке начали выемку документов

Следственное управление УВД по ЦАО города Москвы проводит выемку документов в офисе Инвестторгбанка (ИТБ) в связи с уголовным делом на бывших владельцев банка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу санирующего ИТБ Транскапиталбанка.

«Руководство и сотрудники Транскапиталбанка оказывают максимальное содействие сотрудникам полиции», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Председатель правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая рассказала «Интерфаксу» о том, что с бывшего главного акционера ИТБ Владимира Гудкова Арбитражный суд Москвы взыскал 3,3 млрд рублей из-за выявленных в процессе финансового оздоровления нарушений.

Так, санатор выявил недосданные резервы на сумму 32 млрд рублей. Махинации проводились с помощью сфабрикованной отчетности и использования ряда схем выведения денежных средств.