МИД Японии опроверг отказ страны от части Курил

В японском МИДе заявили, что сообщения СМИ об отказе правительства страны от всей южной части Курил при переговорах с РФ являются ложными. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не соответствует действительности. Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора», - отметил японский дипломат.

Стоит отметить, что японские СМИ сообщали, что Токио может пойти на официальную передачу России двух из четырех Курильских островов, в частности, острова Шикотан и гряды Хабомаи. Кроме того, журналисты сообщали, что переговоры по теме принадлежности более крупных островов Кунашир и Итуруп могут перенести на «более позднее время».