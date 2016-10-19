СМИ узнали о возможном отказе Японии от Шикотана и Хабомаи

Власти Японии рассматривают возможность признания двух из четырех островов Курильской гряды — Хабомаи и Шикотана — российскими, передает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве страны.

По его словам, сейчас в японском кабинете министров идет обсуждение стратегии переговоров по Курильским островам с целью обеспечить прогресс и заключить в результате мирный договор.

Источник утверждает, что новая позиция правительства Японии сводится к возможному признанию советско-японской декларации от 1956 года, в которой за Россией закрепляется право владения островами Хабомаи и Шикотан.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что официальный Токио собирается предложить Москве разделить права владения островами Курильской гряды, однако потом эта информация была официально опровергнута.