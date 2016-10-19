Джим Керри обвинил мать своей бывшей девушки в корыстолюбии

Голливудская звезда Джим Керри подал встречный иск матери своей подруги Катрионы Уайт, которая обвинила его в смерти дочери. Об этом пишет TMZ.

В своем заявлении он написал, что Бриджет Свитмэн никогда не любила свою дочь, зато всегда питала страсть к деньгам.

В частности, в 2015 году она по электронной почте требовала от Керри купить ей новое жилье, утверждает актер. По его словам, Свитмэн заявила, что находится на грани самоубийства из-за того, что неизвестные вандалы оставляют на стенах ее дома надписи с угрозами физической расправы в отместку за смерть Катрионы.

После отказа комика в покупке дома Свитмэн разгневалась и подала против него иск. В нем она утверждает, что передозировка, убившая ее дочь, была вызвана препаратами, которыми снабжал ее Керри. С подобными обвинениями ранее выступил бывший муж Уайт Марк Бертон.

Адвокаты киноактера обвиняют Бриджет Свитмэн в корыстолюбии.