СМИ рассказали о неявке на допрос по делу об убийстве Немцова замглавы СК Краснова

Заместитель главы Следственного комитета РФ генерал Игорь Краснов не явился на допрос по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката семьи Немцова Вадима Прохорова и адвоката одного из обвиняемых Артема Сарбашева.

Отмечается, что Краснов был приглашен на допрос в качестве свидетеля. Решение было принято судьей. Теперь проведение допроса Московским окружным военным судом планируется в другой день. Точная дата пока не уточняется.

Напомним, что Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Обвинения предъявлены Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву.

3 октября сообщалось, что Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве политика Бориса Немцова. Адвокаты в суде назвали дело об убийстве Немцова нераскрытым.