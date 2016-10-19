Кремль попросил ЕС и США отреагировать на сообщения о гибели людей близ Алеппо

В администрации президента России ждут реакции от ЕС и США на сообщения о гибели людей в результате действия бельгийской авиации в районе Алеппо. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что 18 октября в результате авиаудара по селению Хассаджек в сирийской провинции Алеппо погибли шесть человек. Два жилых дома были разрушены.

По данным оборонного ведомства, в этом районе были замечены два истребителя F-16 ВВС Бельгии.

В самой Бельги полеты своей авиации в том районе опровергли.

«В данном случае Кремль интересует реакция наших партнеров в Европе и Вашингтоне на этот счет», — сообщил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента скептически высказался насчет сегодняшних переговорах в нормандском формате. Он полагает, что они не дадут весомого результата в сирийском вопросе.