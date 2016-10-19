В Кремле не выработали позиции по помилованию Пичугина

В Кремле знают об открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Однако пока неизвестно, как Путин относится к такому прошению, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее «Новая газета» опубликовала открытое письмо матери Пичугина, в котором та просит Путина, «отбросив политическую составляющую, во всем разобраться и проявить сострадание».

В 2005 году Пичугин был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию убийства мэра Нефтеюганска и ряда других лиц.

«Нам известно, что ее обращение было опубликовано в одной из газет. Пока не могу сказать [как в Кремле относятся к такому прошению]», — прокомментировал письмо Песков.