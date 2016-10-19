Кудрин допустил снятие антироссийских санкций в 2017 году

Бывший министр финансов России, зампред экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин заявил о сохранении возможности смягчения санкций в отношении страны, несмотря на осложнения ситуации в отношениях с Западом. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что новый виток напряженности, конечно, осложняет снятие санкций в ближайшее время. Пока я думаю, что это не снимает такой возможности — добиться снижения санкций в следующем году», — пояснил Кудрин.

Относительно вероятности введения новых ограничительных мер против РФ он отметил, что это зависит от того, как будут развиваться дальнейшие события.

«При нынешнем уровне и желании договариваться, надеюсь, их [новых санкций] не будет», — добавил Кудрин.

Как сообщалось ранее, США и Великобритания рассматривают вариант введения новых ограничений против России из-за обострения ситуации в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель также не исключила возможность введения новых санкций. Российская сторона пригрозила ответными мерами.