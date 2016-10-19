Соцсеть LinkedIn объяснила арест россиянина в Праге

Гражданин РФ, который был задержан пражской полицией в сотрудничестве с агентами Федерального бюро расследований (ФБР) США, подозревается в причастности к хакерской атаке, совершенной в 2012 году на социальную сеть LinkedIn, передает Reuters со ссылкой на администрацию самой соцсети.

Известно, что правоохранительные органы Чехии уже готовят необходимые документы для экстрадиции арестованного россиянина США, по запросу которых через Интерпол он и был арестован. Между тем в Белом доме отказались комментировать эту ситуацию.

«Могу лишь сказать, что оно является частью продолжающегося секретного расследования, которое проводит ФБР и Минюст», — заявил официальный представитель администрации президента США Джош Эрнест.

Напомним, ранее посольство РФ в Чехии потребовало выдать задержанного россиянина. В Москве заявили о намерении добиться его возвращения на родину.