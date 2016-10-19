Напавшего на Павла Лобкова приговорили к двум годам колонии

Тверской районный суд Москвы за нападение на журналиста телеканал «Дождь» Павла Лобкова осудил 21-летнего гражданина Белоруссии Александра Шелоника на два года лишения свободы. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва».

Прокурор требовал приговорить подсудимого к двум с половиной годам, защита настаивала на условном сроке. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Шелоник полностью признал свою вину. Дела его сообщников выделены в отдельное производство.

Напомним, в ночь на 12 сентября 2016 года Шелоник с подельниками напали на Павла Лобкова и его знакомого. Они отобрали у пострадавших деньги и мобильные телефоны. Общий ущерб составил 67 тысяч рублей.

Сначала тележурналист опроверг информацию о нападении. Однако позже признал этот факт, сообщив, что это было обычное криминальное нападение.