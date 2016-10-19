Житель ОАЭ впервые увидел жену без макияжа и решил развестись

Житель Объединенных Арабских Эмиратов почувствовал себя обманутым после того, как впервые увидел свою супругу без макияжа, и подал на развод. Об этом сообщает Metro.

Издание отмечает, что при совместном отдыхе с мужчины 24-летней женой на одном из пляжей курортов ОАЭ она решила смыть косметику перед плаванием. Муж обратил внимание на изменение внешности.

Выяснилось также, что жена делала несколько пластических операций, использует цветные контактные линзы, а также носит накладные ресницы. 30-летний мужчина, имя которого не раскрывается, из-за обмана со стороны супруги сразу же решил развестись.