Станция проекта ExoMars вышла на марсианскую орбиту

Космический аппарат TGO, созданный для изучения малых газовых составляющих в атмосфере Марса, перешел на высокоэллиптическую орбиту этой планеты, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Орбитальная станция TGO действует в рамках совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства ExoMars-2016.

В дальнейшем TGO планируется использовать в качестве станции-ретранслятора для марсоходов НАСА Curiosity и Opportunity, а также спутников миссии ЕxoМars-2020.