19 октября 2016, 19:24
Станция проекта ExoMars вышла на марсианскую орбиту
Космический аппарат TGO, созданный для изучения малых газовых составляющих в атмосфере Марса, перешел на высокоэллиптическую орбиту этой планеты, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).
Орбитальная станция TGO действует в рамках совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства ExoMars-2016.
В дальнейшем TGO планируется использовать в качестве станции-ретранслятора для марсоходов НАСА Curiosity и Opportunity, а также спутников миссии ЕxoМars-2020.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое