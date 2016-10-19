Зонд «Скиапарелли» перестал подавать сигнал перед посадкой на Марс

Представитель руководства Европейского космического агентства Паоло Ферри сообщил, что до момента посадки модуля «Скиапарелли» на Марс сигнал с него оборвался, передает Associated Press. «Совершенно ясно, что это нехорошие признаки», — констатировал Ферри.

По его словам, делать выводы о случившемся пока рано, потому что специалисты агентства должны тщательно проанализировать имеющиеся у них данные и восстановить картину происходившего во время спуска модуля. Результаты анализа предположительно будут обнародованы в четверг, 20 октября.

Напомним, сегодня зонд «Скиапарелли» совершил посадку на Марс, после чего должен был начать передачу сигнала с поверхности Красной планеты. Предполагалось, что этот сигнал будет приниматься и записываться марсианскими зондами Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express, а также орбитальным модулем TGO. Запись с последнего собирались принимать в России станциями в Медвежьих Озерах и Калязине.

Модуль «Скиапарелли» создавался для отработки механизма входа в атмосферу, спуска, посадки и исследований. Он оснащен аккумуляторными батареями, заряда которых хватит на несколько дней.