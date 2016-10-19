В Париже открылся Российский духовно-культурный центр

В центре Парижа прошло открытие Российского духовно-культурного православного центра, сообщает телеканал «Культура».

Российскую делегацию возглавлял министр культуры Владимир Мединский, который зачитал послание президента Владимира Путина, а также от своего имени поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте.

Духовно-культурный православный центр занимает территорию в 4,2 тысячи квадратных метров. Комплекс состоит из культурного центра, учебного комплекса, административного корпуса и храма Святой Троицы.

Культурный центр располагается вблизи Эйфелевой башни и других достопримечательностей.