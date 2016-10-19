В Берлине начались переговоры нормандской четверки

В Берлине начались переговоры лидеров стран «нормандской четверки» — канцлера Германии Ангелы Меркель, а также президентов России Владимира Путина, Франции — Франсуа Олланда и Украины — Петра Порошенко, сообщает «Интерфакс».

Вместе с Путиным во встрече участвуют его помощник Владислав Сурков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Переговоры проходят без участия прессы. Как заявил сегодня утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча может затянуться.

«До полуночи не закончим», — заявил он журналистам.

Помимо ситуации на востоке Украины стороны могут обсудить и сирийский конфликт.

Накануне пресс-служба Олланда сообщала, что Олланд и Меркель рассчитывают на это.

Сегодня Песков подтвердил, что после встречи в «нормандском формате» главы России, Германии и Франции обсудят Сирию.