В Берлине начались переговоры нормандской четверки
В Берлине начались переговоры лидеров стран «нормандской четверки» — канцлера Германии Ангелы Меркель, а также президентов России Владимира Путина, Франции — Франсуа Олланда и Украины — Петра Порошенко, сообщает «Интерфакс».
Вместе с Путиным во встрече участвуют его помощник Владислав Сурков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Переговоры проходят без участия прессы. Как заявил сегодня утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча может затянуться.
«До полуночи не закончим», — заявил он журналистам.
Помимо ситуации на востоке Украины стороны могут обсудить и сирийский конфликт.
Накануне пресс-служба Олланда сообщала, что Олланд и Меркель рассчитывают на это.
Сегодня Песков подтвердил, что после встречи в «нормандском формате» главы России, Германии и Франции обсудят Сирию.