Горбачев и Джордж Буш-старший выразили готовность встретиться

Бывший президент СССР Михаил Горбачев и его американский коллега Джоржд Буш-старший готовы встретиться лично, если позволит состояние здоровья. Об этом сообщил «Коммерсантъ FM» глава пресс-службы «Горбачев-Фонда» Павел Палажченко.

Ранее сегодня стало известно о телефонном разговоре Буша-старшего и Горбачева. Разговор происходил по инициативе экс-госсекретаря США Джорджа Бейкера. Стороны призвали объединить усилия для того, «чтобы помочь двум странам выйти из того сложного положения, в котором находятся сейчас их отношения».

«Возможна ли встреча? Здоровье у бывших президентов не такое, как прежде. Однако упоминалась возможность, что если позволит здоровье, устроить встречу», — сообщил Палажченко.

По его словам, главным было выяснить, совпадают ли оценки текущей ситуации у Горбачева и Буша.

«Бейкер заявил, что и он, и Буш знакомы с обращением, которое сделал Михаил Сергеевич на конференции по случаю 30-летия саммита в Рейкьявике, и согласны с его оценками. Также они отметили, что есть общая тревога по поводу ситуации, и обдумают, какие шаги можно предпринять», — добавил пресс-секретарь.

В Рейкьявике в 1986 году впервые встретились главы СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган.