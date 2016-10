Майкл Мур представил фильм о Дональде Трампе

Скандально известный американский кинорежиссер-документалист Майкл Мур тайно снял фильм о кандидате в президенты США от Республиканской партии Дональде Трампе во время его предвыборной кампании. Он представляет собой некий моноспектакль, сообщает The Huffington Post.

Фильм снят в критическом ключе и называется «Michael Moore in Trumpland». Премьерный показ состоялся 18 октября в Нью-Йорке.

Майкл Мур анонсировал новую картину на свей странице в Twitter.

Hey NYC- Who wants a peek @ what I've been up 2? Tues, 9:30pm, IFC Center. TIx free, 1st come, b.o. opens 8:30pm. pic.twitter.com/SrAhaq74ME