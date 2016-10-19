МИД России пригрозил США ответными санкциями

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рассмотрения в Госдуме решения о приостановке действия соглашения с США об утилизации плутония заявил, что Россия предпримет ответные меры в случае введения против нее новых санкций с американской стороны, передает «Интерфакс».

«Под санкциями США оказалось 281 юридическое лицо и 81 представитель власти РФ, в том числе высокопоставленные», — цитирует Рядова агентство РИА Новости.

Замглавы МИД подчеркнул, что, «если США вопреки здравому смыслу и опыту достаточно болезненному уже для себя все-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно», пишет «Интерфакс».

Рябков рассказал, что российская сторона может применить несимметричные меры, как в случае с плутониевым соглашением.

«...элементом нашего ответа на американскую враждебную линию всегда была возможность применения несимметричных мер, так, как это произведено сейчас, с плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, по сути дела, к реализации самого соглашения, отношения не имеющим», — пояснил замминистра.

Ранее сообщалось, что власти США и Великобритании рассматривают вариант введения новых ограничительных санкций против России из-за обострения ситуации в Сирии. С подобным заявлением выступала и Германия.