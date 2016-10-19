СМИ узнали о создании Минобороны военного интернета

Минобороны РФ создал «военный интернет» — коммуникационную систему «Закрытый сегмент передачи данных» (ЗСПД). Эта сеть не соединена с глобальным интернетом, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

«В данный момент формирование сети ЗСПД завершено. Последние работы были закончены в конце лета нынешнего года, после чего сеть функционирует в полном объеме. В настоящее время мы планируем ее расширять, установив дополнительные терминалы в воинских частях и учреждениях», — сообщил изданию собеседник.

«Военный интернет» развернут частично на арендованной инфраструктуре «Ростелекома», частично на собственной распределенной инфраструктуре Минобороны, пока не подключенной к интернету.

В ЗСПД создана внутрисетевая электронная почтовая служба, через которую будет проходить весь документооборот. Сайты, работающие в военной сети, можно будет просматривать только на компьютерах, работающих на системах МСВС. Эта операционная система сертифицирована службой защиты гостайны. Подключение к системе несертифицированных накопительных устройств контролируется специальными программами и фиксируется.

Советник президента РФ Герман Клименко сообщил, что считает правильным отсутствие подключения ЗСПД ко всеобщей сети интернета.

«Все, что подключено к интернету, может быть "открыто", а значит, небезопасно», — подчеркнул он.