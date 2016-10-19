Курс евро достиг годового минимума

Курс евро на Московской бирже достиг годового минимума — 68,56 рубля. Доллар в течение дня достигал отметки 62,48 рубля, показывая недельный минимум.

К 16:45 мск за доллар давали 62,54 рубля, что на 28 копеек ниже уровня вчерашнего закрытия торгов.

Евро к этому времени торговался по 68,57 рубля, курс снизился на 40 копеек.

Укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти. К 16:30 мск баррель Brent на бирже ICE стоил 52,21 доллара, поднявшись в цене на 1%.