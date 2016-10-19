Директор украинского КБ заявил о способности страны построить базу на Луне

Работа над модернизацией американской ракеты «Антарес» открыла для украинской космической отрасли перспективу плотного сотрудничества с США вплоть до участия украинских космонавтов в международных космических экспедициях и строительства украинской станции на Луне. Об заявил ТСН руководитель конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев.

«Особенность Украины состоит в том, что мы входим в пятерку стран, у которых есть специальные технологии. Мы должны привлекать их как наше конкурентное преимущество… Я считаю, что человечество должно пройти через Луну, научиться осваивать тела Солнечной системы», — сообщил инженер.

Ракета «Антарес» успешно стартовала 18 октября с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния. Она вывела на орбиту корабль Cygnus с грузом для МКС. В ракете используются российские двигатели, их доводкой занимались украинские специалисты.