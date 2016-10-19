Правительство решило резко сократить расходы на охрану здоровья матери и ребенка

Проект бюджета на 2017-1019 годы предполагает сокращение расходов на программу «Охрана здоровья матери и ребенка» почти в три раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к трехлетнему бюджету.

На охрану здоровья матери и ребенка правительство потратит до 6,1 млрд рублей вместо планировавшихся ранее 17,5 млрд рублей.

При этом отмечается, что дефицит финансирования должен будет частично компенсироваться за счет денежных средств из других программ, таких как «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи».

Однако в 2017 году финансирование программы высокотехнологичной медпомощи также сократится почти до 57 млрд рублей против 154 млрд рублей по прежнему плану. Это объясняется тем, что государство переложит ее финансирование с федерального бюджета на Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что резкое сокращение расходов на на охрану здоровья матери и ребенка частично связано с окончанием строительства нескольких перинатальных центров. Он также подчеркнул, что уменьшение финансирования было неизбежным из-за дефицитного бюджета РФ.