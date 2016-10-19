Блогер узнал имя предполагаемого киллера Моторолы

Блогер, пишущий в LiveJournal под ником dmitri-obi, сообщил, что непосредственным убийцей полевого командира донецких сепаратистов Арсения Павлова по прозвищу Моторола был «латышский наемник Марк Озолиньш». В блоге также опубликовано фото подозреваемого.

Блогер, по его словам, взял фото Озолиньша из аккаунта некоей «Кибердружины Донбасса» в твиттере.

Его имя, пишет dmitri-obi, появилось «на сайтах ДНР».

Ник кибердружины в посте не приводится, найти по поиску его не удалось. На официальном сайте ДНР — Донецком агентстве новостей — информации о киллере нет.

Сегодня в Донецке проходит прощание с Арсением Павловым. Как сообщает Донецкое агентство новостей, проститься с командиром пришли руководители ДНР и простые жители. По оценке РИА Новости, на прощание пришли несколько тысяч человек. На снимке агентства с места событий видна очередь к месту прощания из примерно 200 человек.