Путин назначил Мутко вице-премьером

Российский лидер Владимир Путин подписал сегодня, 19 октября, указ о назначении бывшего главы Минспорта РФ Виталия Мутко вице-премьером правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кандидатуру Мутко представил президенту премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Предполагается, что на новом посту экс-глава Минспорта будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

«В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации постановляю назначить Мутко Виталия Леонтьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — цитирует текст президентского указа пресс-служба Кремля.

Место Мутко во главе Министерства спорта займет его заместитель Павел Колобков, указ о назначении которого также был подписан сегодня Путиным.

Напомним, ранее стало известно о планах правительства реформировать Минспорта, объединив его в одно ведомство с Росмолодежью и Ростуризмом.