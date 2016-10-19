«Нафтогаз» потребовал от России 2,6 млрд долларов из-за Крыма

Компания «Нафтогаз Украины» подала иск в арбитражный суд против России. Компания требует возместить ей убытки от потери находящихся в Крыму активов в результате присоединения полуострова к РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«"Нафтогаз" инициировал производство в соответствии с Соглашением между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известной как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение. "Нафтогаз" предварительно оценил ущерб группы в $2,6 млрд», — отметили в пресс-службе компании.

Иск подан совместно с шестью дочерними предприятиями, такими, как «Черноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Газ Украины» и «Ликво».

Ранее «Нафтогаз Украины» потребовал от российского «Газпрома» 28,3 млрд долларов в Стокгольмском суде. Суд должен вынести решение по иску до 31 марта 2017 года.