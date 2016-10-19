СМИ сообщили об убийстве сотрудника Росгвардии по неосторожности

При сдаче смены в отделении по улице Кусковской сотрудник Росгвардии смертельно ранил своего 27-летнего коллегу Никиту Павлутина. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев чрезвычайного происшествия.

По их словам, один из сотрудников полиции, работающий всего год, не убедился, что в патроннике отсутствует патрон, нарушив, тем самым, порядок действий при сдаче оружия после смены выстрелил из пистолета Макарова. Пуля отскочила от стены и попала Павлутину прямо в голову.

В отделение вызвали «скорую помощь». Раненый был госпитализирован. Однако после проведенной операции он скончался.

Стрелявший задержан. Ему грозит срок по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Отмечается также, что выяснением причин трагического случая займется спецкомиссия.

У погибшего полицейского остались супруга и двое несовершеннолетних детей.