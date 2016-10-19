МЭР выступило против повышения акцизов на алкоголь и сигареты

В министерстве экономического развития (МЭР) не поддерживают предложение Минфина о повышении акцизов на алкоголь и сигареты. Об этом говорится в замечаниях МЭР на соответствующий законопроект Минфина, сообщил «Интерфаксу» источник в министерстве.

В Минэкономразвития считают, что повышение акциза даст негативный сигнал инвесторам алкогольного рынка и противоречит государственной концепции по снижению злоупотребления алкоголем.

Минфин предлагал повысить акциз на импортные вина с 9 до 18 рублей за литр, а на российские вина с защищенным географическим указанием — с 5 до 10 рублей за литр (за исключением игристых вин).

Также предлагается поднять ставки акцизов на сидр, пуаре, медовуху и безалкогольное пиво до 21 рублей за литр.