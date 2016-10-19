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19 октября 2016, 13:17
МВФ нефть

МВФ спрогнозировал цену на нефть ниже 60 долларов до 2021 года

Нефть
Нефть
Фото: kapital.kz

В среднесрочной перспективе мировые цены на нефть стабилизируются на уровне в 60 долларов за баррель, говорится в прогнозе МВФ, опубликованном на сайте фонда.

При этом такая цена невыгодна для крупнейших поставщиков нефти: по данным МВФ, цена безубыточности для Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов находится на уровне 79,7 долларов, 62,1 и 58,6 долларов соответственно, передает агентство France-Presse. Поэтому эти страны столкнутся с дефицитом бюджета.

Эксперты МВФ рассматривали период до 2021 года.

В предыдущем прогнозе Международный валютный фонд предполагал, что цена на нефть к 2021 году не должна была превысить 50 долларов за баррель.

В новейшем докладе отмечается, что в 2017 году нефть, в среднем, будет стоить 51 доллар за баррель.

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