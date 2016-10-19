Депутат предложил тестировать соискателей на госслужбу на патриотизм

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо с предложением добавить в пакет документов для приема на госслужбу специальную анкету и психологический тест на патриотические убеждения соискателя. Об этом пишут «Известия».

По его мнению, госчиновник обязан не только быть профессионально подготовлен соответствующим образом, но и полностью поддерживать курс президента и правительства.

«Помимо сбора необходимых справок и формальных документов, разумным шагом стало бы анкетирование соискателей на предмет отношения к проводимому президентом и правительством курсу. Кроме того, хорошо бы в анкетах появился и вопрос о наличии родственников, проживающих в странах, которые ввели или поддерживают санкции против России», — заявил депутат изданию.

Эксперты назвали эту меру избыточной и провоцирующей на доносы.

«Подчеркнутая идеологичность подобных требований лишает человека важного качества гибкости, адаптации к меняющимся трендам и способности их определить. Например, если вы спрашиваете, друг или враг России Турция, а через полгода тренд меняется и человеку припоминают эту анкету», — предположил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

Директор Центра политической информации Алексей Мухин предложил проверять соискателей госдолжностей на полиграфе.

«Дополнительный бюрократизм может породить отрицательные явления, которые были в 30-х годах прошлого века, когда действовала система доносов. При подборе кадров процедура, связанная с выяснением идеологии, должна происходить путем беседы, а не таким способом», — заявил он.