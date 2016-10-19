МИД РФ исключил одностороннее продление гуманитарной паузы в Алеппо

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия исключает продление гуманитарной паузы в Алеппо в одностороннем порядке. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я исключаю, что мы в одностороннем порядке можем совместно с правительством Сирии продлевать гуманитарную паузу», — сказал он.

Он подчеркнул, что гуманитарные паузы систематически использовались противниками Башара Асада для перегруппировки, получения боеприпасов и подкрепления.

«Одностороннее продление эквивалентно отступлению в одностороннем порядке, поэтому мы на это не пойдем», — подтвердил Рябков.

По его сведениям, до сих пор не завершено отмежевание запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» от умеренной оппозиции. Это и другие обстоятельства, по словам Рябкова, свидетельствуют «двойном дне» проводимой политики некоторых государств.