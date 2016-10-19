Пентагон опроверг участие Бельгии в бомбардировке сирийского селения

Представитель Центрального командования ВС США заявил, что Пентагон не располагает свидетельствами о нанесении авиаудара по сирийскому селению Хассаджек — и, соответственно, подтверждениями участия в этом инциденте самолетов ВВС Бельгии, передает РИА Новости.

Источник в Пентагоне подчеркнул, что позиция американского оборонного ведомства идет вразрез с сообщениями российских СМИ о нахождении на месте бомбардировки сирийского селения двух бельгийских F-16.

«Экипажи коалиции проводят тщательную проверку целей для того, чтобы убедиться в точности любых бомбардировок и уменьшить риск для гражданского населения», — заверил представитель Минобороны США.

Напомним, о том, что сирийское селение Хассаджек в провинции Алеппо пострадало от бомбардировки, жертвами которой стали шесть человек, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Минобороны РФ уточнило, что самолетов ВКС России или сирийской военной авиации там не было.

Глава министерства обороны Бельгии Стевен Вандепут заверил, то ВВС страны не бомбили Хассаджек, а МИД страны намеревается потребовать от России объяснений в связи с выдвинутыми ею обвинениями.