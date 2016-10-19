На Филиппинах полицейская машина врезалась в толпу демонстрантов

Во время демонстрации протеста в Маниле полицейская машина въехала в толпу около посольства США. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, в больницу доставлены, как минимум, трое студентов.

Демонстранты собрались около американского посольства, чтобы потребовать вывода с Филиппин войск США.

«У полицейских не было на это права. Несмотря на то, что президент объявил о проведении независимой внешней политики, стражи порядка по-прежнему ведут себя как приспешники Соединенных Штатов», — заявил лидер активистов Ренато Рейес.

Активисты били полицейские машины палками, забрасывали камнями, обливали сотрудников правопорядка красной краской. Известно, что задержаны 23 человека.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о необходимости вывода американских военных, дислоцированных на юге государства. По его словам, присутствие иностранных военных затрудняет проведение антитеррористической операции.