Мать бывшего главы охраны ЮКОСа Пичугина попросила Путина о помиловании

Алла Пичугина — мать осужденного экс-главы отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина — обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Путину. Она просит главу государства помиловать ее сына, текст письма публикует «Новая газета».

Пичугин в 2005 году получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой (оба убиты в 1998 году), тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги (в 2002 году), а также покушения на бывшего советника по общественным связям тогдашнего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольгу Костину и бизнесмена Сергея Рыбина. Сам он не признал вину.

Мать осужденного просит Путина, «отбросив политическую составляющую, во всем разобраться и проявить сострадание».

В июне 2016 года стало известно об отказе Пичугину в помиловании. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявлял, что прошение о помиловании не поступало а администрацию президента и, вероятно, было отклонено нижестоящей инстанцией.