Депутаты одобрили приостановку соглашения с США о плутонии

Госдума одобрила приостановку соглашения между Россией и США об утилизации плутония. Об этом сообщает ТАСС.

Все депутаты, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за это решение.

Ранее данный документ представил нижней палате парламента замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Напомним, решение о приостановке соглашения по плутонию было принято президентом РФ Владимиром Путиным 3 октября. Причиной тому были названы недружественная политика Вашингтона в отношении России и внешние угрозы российской национальной безопасности.

Отметим, что данное соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.