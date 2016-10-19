Чешская полиция задержала россиянина по запросу ФБР

Правоохранительные органы Праги совместно с агентами Федерального бюро расследований (ФБР) США провели операцию по задержанию российского гражданина, которого американцы подозревают в осуществлении кибератак, передает ТАСС.

Речь идет о хакерских атаках против США, в организации которых Вашингтон последовательно обвиняет Москву. В чешской полиции уточнили, что подозреваемого в кибервзломах объявляли в розыск по каналам Интерпола.

Имя задержанного россиянина не разглашается, он был взят под стражу в одном из пражских отелей, где проживал вместе с подругой. При этом, как сообщают чешские СМИ, при задержании состояние подозреваемого настолько ухудшилось, что его пришлось госпитализировать.

В ближайшее время будет решаться вопрос об экстрадиции предполагаемого хакера в Соединенные Штаты.